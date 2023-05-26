Польский генерал спрогнозировал вооруженный переворот в Белоруссии

Генерал Скшипчак: Польша поддержит отряды, которые проведут операцию против Лукашенко

Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии, который вскоре произойдет, заявил в интервью Polsat бывший заместитель министра национальной обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак. Варшава обязательно должна поддержать вооруженных мятежников, это в ее интересах, добавил он.

"Мы должны готовиться к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет", – сказал в программе "Гость событий" на телеканале Polsat генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak).

"Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", – добавил он. Генерал также прокомментировали конфликт на линии министр обороны РП – генералы.

Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками, рассказал в программе "Гость событий" на телеканале Polsat о последних событиях в Белгородской области, где российские наемники, воевавшие на стороне Украины, провели диверсионную операцию.

"Не все россияне согласны с политикой Путина"

По словам генерала, такого рода действия не имеют стратегического значения, но преследуют другую цель.

"Это действия россиян, которые являются противниками режима Путина и его самого. Их задача – дестабилизировать российскую администрацию в этой области", – сказал Скшипчак.

Акция демонстрирует, что не все россияне согласны с политикой путинского режима. Пришло время российскому народу, по крайней мере его части, отказать в повиновении Путину, добавил военный.

"Я бы не стал связывать это с ожидаемым украинским контрнаступлением, я скорее вижу в данной операции сигнал, который, надеюсь, распространится шире", – заявил он.

"Нужно готовиться к восстанию в Белоруссии"

По его словам, подобные акции могут вскоре произойти и на территории Белоруссии.

"Если украинское контрнаступление будет успешным, то те вооруженные белорусы, которые составляют часть военного потенциала украинской армии, не сложат оружие", – сказал он.

"Они отправятся в Белоруссию. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого боится Лукашенко", – отметил Вальдемар Скшипчак.

"Мы должны готовиться к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет. Мы не должны проспать этот момент", – подчеркнул он.

Нужно быть готовым поддержать отряды, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им так же, как мы помогаем украинцам, заявил генерал.

По его словам, "белорусский народ их поддержит и с энтузиазмом выступит против Лукашенко".

У него уже нет такого военного потенциала, чтобы предотвратить восстание. Россия ему мало чем сможет помочь, потому что у нее будут свои проблемы, добавил он.

По словам генерала, "если это восстание произойдет, то, безусловно, начнется исход белорусов в направлении Польши, и к этому нужно быть готовым".

"Украинское контрнаступление должно начаться с минуты на минуту"

Во второй части разговора была затронута тема ситуации на Украине. По словам Скшипчака, Украина достигла готовности к контрнаступлению.

"Об этом свидетельствует тот факт, что на Украину продолжает поступать техника, которая увеличивает возможности украинской армии в двух аспектах. Во-первых, способность к глубоким ударам. Средства, которыми будут располагать украинцы, позволят им уничтожать, выводить из строя и парализовать действия подразделений российской армии, которые находятся к востоку от реки Дон", – сказал он.

Второе, это самолеты F-16.

Условием успешного проведения наземного контрнаступления является поддержка с воздуха, напомнил генерал.

По его словам, украинские пилоты уже давно обучаются летать на этих машинах.

"Обратите внимание на одну вещь. Все, что касается поставки техники для Украины, на некоторое время остается тайной, а потом мы узнаем, что эта техника уже на Украине", – подчеркнул он.

По мнению гостя студии, украинское контрнаступление должно завершиться за несколько недель до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль.

"Это значит, что оно должно начаться вот-вот, потому что украинцам нужен успех, его все ждут, – пояснил Скшипчак.

"Политика вредит армии"

В заключение генерал прокомментировал последние события в Польше. По его оценке, конфликт между министром обороны и генералами уже разрешен.

"Я бы не драматизировал этот конфликт", – заявил генерал.

Однако была допущена ошибка. Структуры, отвечающие в Минобороны за коммуникацию, на мой взгляд, не готовы действовать в кризисных условиях, отметил он.

"В таких ситуациях нельзя спешить давать информацию, не стоит бежать впереди паровоза. На мой взгляд, кто-то подставил министра Блащака. Я бы давно уволил человека, который предложил ему провести эту конференцию, на которой он говорил о халатности в армии", – сказал он.

"Политики не должны втягивать армию в свои игры, – подчеркнул военный. – Ни о каком бунте в польской армии речи не идет. Польские военнослужащие верны присяге, верны Польше и польскому народу", – подчеркнул Вальдемар Скшипчак.

"Не нужно их втягивать в эти разборки. Политика вредит армии, политики это знают, и все же пытаются использовать разногласия, которых на данный момент нет", – заключил он.