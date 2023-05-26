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Известия.ru

Шойгу заявил о передаче Западом оружия Украине более чем на $65 млрд

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert

Шойгу: Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд

Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд, взамен требует демонстрировать тактические успехи, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске 25 мая.

Он указал, что наиболее напряженная обстановка сложилась в Восточно-Европейском регионе. Запад, по словам министра, заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца», накачивая его при этом оружием.

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд», — заявил Шойгу.


Глава Минобороны РФ подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников. Наряду с этим применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и «громкие убийства». Он отметил, что это приводит только к эскалации и затягиванию конфликта.

Накануне издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения американских вооруженных сил писало, что темпы доставки вооружения на Украину из США ускорились на 30% за время спецоперации России. По словам командира, ВСУ получают оружие и боеприпасы «быстрее, чем когда-либо».

Вместе с тем по данным, приведенным в материале, следует, что по состоянию на 21 мая Вашингтон отправил или пообещал поставить Киеву вооружения на $38 млрд.

Ранее, 11 мая, председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран. Глава СК также отметил, что широко известно, как Европа оказывает Украине помощь, поставляя Киеву оружие.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле 2022 года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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