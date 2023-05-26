В США предрекли уничтожение F-16 на Украине

Истребители F-16 американского производства, которые западные страны планируют поставить Украине, будут уничтожены. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«F-16 — это не самолет-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35», — считает эксперт.

По его мнению, истребители F-16 пригодятся только для защиты воздушного пространства Киева, но будут бесполезны на передовой или при контрнаступлении Вооруженных сил Украины. «Их уничтожат так же, как и украинские МиГ-29», — предрек эксперт.

В мае генерал Вооруженных сил Франции Жан-Бернар Пинатель в статье для издания Le Dialogue написал, что обещанные Киеву истребители четвертого поколения F-16 бесполезны против российских зенитных ракетных комплексов С-400.