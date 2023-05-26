«Отказы вдвое чаще, чем у истребителей времён Вьетнамской войны»: Сеул списал первый F-35A

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Сеул закупил у Вашингтона в общей сложности 40 истребителей F-35A, которые обошлись бюджету в $6,8 млрд. Вся заказанная партия была передана в 2019-2022 годах. Однако высокий уровень аварийности, сопровождающий эксплуатацию американских самолётов, привёл к тому, что один из них уже был списан.

Речь идёт о машине, которая 4 января 2022 года приземлилась «на брюхо» на авиабазе Сосан. При этом ВПП была покрыта специальной пожарной пеной, чтобы уменьшить трение корпуса. Как говорится в итогах расследования, инцидент был вызван столкновением с птицей, в результате чего электронные системы F-35A вышли из строя, в частности, не дав лётчику возможности выпускать шасси. Это было первое известное происшествие, произошедшее с F-35A у зарубежных пользователей истребителя.

Первоначально официальные лица заявляли о том, что «самолёту был нанесён минимальный ущерб». Однако в итоге ВВС страны приняли решение списать пострадавшую машину.

Южнокорейские F-35 сопровождает череда злоключений

- говорится в местном издании Defense Times.

По словам Шин Вон Сина, члена комитета обороны парламента страны, в период с января 2021 года по июнь 2022 года с флотом F-35 из 40 машин произошло 234 неисправности, помешавшие вылету (серьёзные инциденты категории G-NORS) и 62 случая «невыполнения конкретной миссии» (F-NORS). В качестве основной причины низкой работоспособности истребителя называется нехватка запасных частей.

Частота отказов более чем вдвое выше, чем у истребителей F-4 и F-5 периода войны во Вьетнаме. На фоне эскалации северокорейской ядерной угрозы [нас] шокирует бессилие F-35A, которые являются основной силой системы сдерживания

- отметил политик.

Возможно, что в Сеуле не питают особых иллюзий по поводу долговечности службы F-35. По крайней мере, в марте была официально начата процедура закупки дополнительных 20 машин этого типа за $2,85 млрд с поставкой до 2028 года, хотя изначально планировалось приобрести в рамках первого опциона самолёты модификации F-35B с возможностью вертикального взлёта.