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В Минске состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности

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Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

ЦАМТО, 25 мая. В Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина 25 мая состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

В нем приняли участие руководители оборонных ведомств государств – членов Организации, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате Организации.

В ходе пленарного заседания Советом министров обороны ОДКБ рассмотрены и утверждены План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год, к наиболее значимым мероприятиям которого относятся совместные командно-штабные и специальные учения с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ.

Утвержден Перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2030 года, который является основой для ежегодного планирования мероприятий совместной подготовки в рамках ОДКБ, осуществляемого Объединенным штабом ОДКБ во взаимодействии с Секретариатом ОДКБ, заинтересованными министерствами и ведомствами государств – членов ОДКБ.

Совет министров обороны также принял решение о внесении ряда изменений в План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.

Главы оборонных ведомств утвердили Положение о запасах материальных средств для обеспечения формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ и методические документы межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств – членов Организации.

Совет министров обороны решил представить Совету коллективной безопасности документы об учреждении медали "Вместе к миру" для награждения лиц, внесших вклад в миротворческую деятельность ОДКБ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.

Справочно:

Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности является консультативным и исполнительным органом Организации по вопросам координации взаимодействия государств членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества. В состав Совета министров обороны входят руководители оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

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