Войти
ЦАМТО

Россия и Белоруссия подписали документы о нестратегическом ядерном оружии (расширенная версия)

412
0
0
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Максим Гучек

ЦАМТО, 25 мая. Коллективный Запад, по сути, ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

По его словам, "военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он также отметил, что государства Запада, оказывая военную помощь Украине, специально затягивают вооруженный конфликт.

"Делается все возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка", – сказал Сергей Шойгу.

Начиная переговоры с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным, он отметил, что двусторонние встречи "в последнее время стали регулярными".

"Это особенно важно в условиях стремительного роста напряженности, слома основ стратегической стабильности и беспрецедентного усиления международной конфронтации. Республика Беларусь была и остается нашим верным союзником и надежным партнером", – подчеркнул министр обороны России.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимается укреплением единого оборонного пространства.

"С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей", – сказал Сергей Шойгу.

По его словам, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений и воинских частей, входящих в состав региональной группировки войск.

"B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО. Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", – сказал Сергей Шойгу.

Он также отметил, что "в условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь".

Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

"Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", – добавил Сергей Шойгу.

Главы военных ведомств РФ Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

Министр обороны России сказал перед началом церемонии: "Сегодня мы подпишем документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь".

По словам Сергея Шойгу, осуществляемые Россией и Белоруссией меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам".

В ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

При этом министр обороны России отметил, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
01.03.2022
Хуаньцю шибао: Путин вытащил "запасной козырь" и вызвал панику на Западе
11.02.2022
От Бреста до Владивостока
11.02.2022
Главное в маневрах: почему учения России и Украины стартовали одновременно
04.02.2022
«Полезут-получат. Вот и вся война». Лукашенко поблагодарил Шойгу за военную помощь
13.12.2021
Ядерная бомба для президента
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:45
  • 50081
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции