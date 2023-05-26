Россия и Белоруссия подписали документы о нестратегическом ядерном оружии (расширенная версия)

ЦАМТО, 25 мая. Коллективный Запад, по сути, ведет против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил 25 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

По его словам, "военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Он также отметил, что государства Запада, оказывая военную помощь Украине, специально затягивают вооруженный конфликт.

"Делается все возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка", – сказал Сергей Шойгу.

Начиная переговоры с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным, он отметил, что двусторонние встречи "в последнее время стали регулярными".

"Это особенно важно в условиях стремительного роста напряженности, слома основ стратегической стабильности и беспрецедентного усиления международной конфронтации. Республика Беларусь была и остается нашим верным союзником и надежным партнером", – подчеркнул министр обороны России.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимается укреплением единого оборонного пространства.

"С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей", – сказал Сергей Шойгу.

По его словам, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений и воинских частей, входящих в состав региональной группировки войск.

"B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО. Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", – сказал Сергей Шойгу.

Он также отметил, что "в условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь".

Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

"Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", – добавил Сергей Шойгу.

Главы военных ведомств РФ Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

Министр обороны России сказал перед началом церемонии: "Сегодня мы подпишем документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь".

По словам Сергея Шойгу, осуществляемые Россией и Белоруссией меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам".

В ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.

От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

При этом министр обороны России отметил, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.