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ТАСС

Шойгу: военно-ядерные меры Москвы и Минска приняли в ответ на угрозы на западных границах

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Минобороны РФ напомнил, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Решение России и Белоруссии об ответных мерах в военно-ядерной сфере было принято в условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ в Минске.

"В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Также переоборудована часть самолетов Су-25 для возможного применения ядерного оружия. "Белорусские военнослужащие прошли необходимую подготовку в российских учебных центрах", - сказал Шойгу.

Он проинформировал коллег, что ранее в четверг подписал с министром обороны Белоруссии документы, "определяющие порядок нахождения на белорусской территории специального хранилища для ядерных боеприпасов". "Отмечу, - сказал Шойгу, - что весь комплекс мероприятий организован строго в соответствии с действующими международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

"Контроль и решение о применении остаются за российской стороной", - подчеркнул министр обороны РФ. 

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