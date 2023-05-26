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ТАСС

Шойгу: США намерены с помощью террористов в Афганистане дестабилизировать весь регион

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Церемония спуска флага в лагере Антоник, провинция Гильменд, Афганистан
Церемония спуска флага в лагере Антоник, провинция Гильменд, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo / Afghan Ministry of Defense Press Office via AP

По словам главы Минобороны РФ, "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Вашингтон намерен использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске в четверг.

"Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу. Он отметил, что "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок".

"В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов", - сказал министр обороны РФ.

"В данных условиях, полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - добавил он.

При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", - заявил министр обороны России. 

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