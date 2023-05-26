Полковник рассказал о преимуществах российских самолетов перед F-16

Американский истребитель F-16 является достаточно устаревшим и во многом уступает российским самолетам. В частности, преимуществом российских истребителей является способность преодолевать большие расстояния, летать на более высокой скорости. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«F-16 разбросаны по всему миру, они есть у 20-25 стран. Что надо было изучить, мы уже изучили, этот самолет знаем как облупленный. Наши самолеты намного лучше, чем F-16, например, Су-30, Су-35. Так что ничего интересного в американском истребителе для нас нет», — считает Литовкин.

Он объяснил, что F-16 работает на одном двигателе, российские модели — на двух. Соответственно, отечественные истребители способны брать на борт больше оружия и боеприпасов, могут летать дольше и дальше.

«Наши радиолокационные станции видят дальше, ракеты на самолетах более дальнобойные, скорость у наших самолетов выше. F-16, по большому счету, — устаревший истребитель», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут использовать обещанные им F-16 для сопровождения судов, перевозящих зерно в Черном море. Также рассматриваются варианты их применения для противовоздушной обороны и другие варианты.