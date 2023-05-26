Шойгу: Запад требует от Киева успехов в боях, не считаясь с потерями

Шойгу: Запад в обмен на оружие требует от Киева успехов на поле боя

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Запад в обмен на финансовую помощь и оружейные поставки требует от Украины тактических успехов на поле боя, не считаясь с потерями, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Заявление генерал армии сделал на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, проходящем в Минске.

"Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", – цитирует его РИА Новости.

Также Шойгу добавил, что на стороне ВСУ в зоне конфликта воюют более 2,5 тысячи иностранных наемников.

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