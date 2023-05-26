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РИА Новости

Шойгу: Запад требует от Киева успехов в боях, не считаясь с потерями

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: Запад в обмен на оружие требует от Киева успехов на поле боя

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Запад в обмен на финансовую помощь и оружейные поставки требует от Украины тактических успехов на поле боя, не считаясь с потерями, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Заявление генерал армии сделал на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, проходящем в Минске.

"Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов", – цитирует его РИА Новости.

Также Шойгу добавил, что на стороне ВСУ в зоне конфликта воюют более 2,5 тысячи иностранных наемников.

Радио Sputnik писало, кто такие новые "наемники" ВСУ и почему их высмеяли пользователи Сети.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
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