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Интерфакс-АВН

В Молдавии пройдут учения ПВО с участием военных США, Великобритании, Франции и Румынии

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Молдавские военные
Молдавские военные.
Источник изображения: © Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard

Кишинев. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В Молдавии будут проходить военные учения "Воздушный бастион - 2023" во время саммита Европейского политического сообщества, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.

Согласно сообщению, в совместных учениях по противовоздушной обороне примут участие более 200 молдавских, французских, британских, румынских и американских военнослужащих. Военные подготовятся к обеспечению мер безопасности во время мероприятия Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдавии 1 июня.

"Учения пройдут в учебных центрах национальной армии и прилегающих регионах. Контингенты отработают оперативную совместимость в ходе учений. Военнослужащие обеспечат противовоздушную защиту стратегических объектов", - сообщило Минобороны.

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Страны
Великобритания
Молдавия
Румыния
США
Франция
Проекты
Военные учения
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