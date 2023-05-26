В Молдавии пройдут учения ПВО с участием военных США, Великобритании, Франции и Румынии

Кишинев. 25 мая. ИНТЕРФАКС - В Молдавии будут проходить военные учения "Воздушный бастион - 2023" во время саммита Европейского политического сообщества, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.

Согласно сообщению, в совместных учениях по противовоздушной обороне примут участие более 200 молдавских, французских, британских, румынских и американских военнослужащих. Военные подготовятся к обеспечению мер безопасности во время мероприятия Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдавии 1 июня.

"Учения пройдут в учебных центрах национальной армии и прилегающих регионах. Контингенты отработают оперативную совместимость в ходе учений. Военнослужащие обеспечат противовоздушную защиту стратегических объектов", - сообщило Минобороны.