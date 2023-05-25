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Особенности кадрового электронного документооборота в 2023 году

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Об электронном кадровом документообороте активно заговорили еще в 2013 году. В ТК РФ внесли главу о дистанционных работниках, в которой описывался обмен документами в электронном виде. Постепенно такой документооборот развивался, а во время пандемии потребовалось срочно переводить людей на удаленную работу. В связи с этим переход на КЭДО был ускорен.

Цифровизация процессов для бизнеса сейчас на первом месте, это оказывает существенное влияние на доходность. Переход на КЭДО дает возможность снизить затраты на разные действия с документами – их печать, хранение и т. д. Положительный момент – ускорились кадровые процессы.

Переход на КЭДО пока еще не обязателен – компания может сама решать, есть ли необходимость в таком переходе. Предполагается, что в ближайшем будущем электронный документооборот сделают обязательным.

Какие требования к КЭДО обновились

Основное изменение касается введения единых требований к формату кадровых документов в электронном виде. Теперь каждый документ должен включать в себя:

  • основную часть;
  • приложения к основной части, если таковые имеются;
  • электронную подпись основной части документа и приложения;
  • машиночитаемую доверенность (если в ней имеется необходимость;
  • описание документа в файле формата XML.

Если работодатель перейдет на КЭДО, то он сможет вести в электронном формате практически все кадровые документы.

В чем преимущества КЭДО

В этом поможет простое и удобное решение от HRlink. Переход на этот тип документооборота позволит забыть о многих сложностях. Документы больше не потребуется распечатывать, упаковывать, передавать курьером в другие офисы. Согласование, подписание и ознакомление будет происходить быстро.

Экономятся финансы – больше ничто не потеряется. Можно будет организовать удобную онлайн-систему хранения всех документов. Это позволит существенно сэкономить на документообороте.

Можно получить быстрый доступ в несколько кликов к любому документу. Весь процесс документооборота будет автоматически отслеживаться и контролироваться, никакой необходимости в выделенных сотрудниках.

КЭДО HRlink – это центр управления всеми документами, позволяющий полностью контролировать процесс подписания. Можно будет видеть текущий статус по каждому из них и отправлять напоминания при помощи разных сервисов. Законы позволяют подписывать все электронно – нет необходимости в личных встречах с сотрудниками.

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Страны
Россия
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