Войти
Интерфакс-АВН

В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности

410
0
0
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Минск. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о необходимости изменений в нормативно-правовой базе организации Договора о коллективной безопасности в вопросах задействования коллективных сил безопасности.

"Мы провели заседание совета министров обороны государств - членов ОДКБ. В заседании принял участие генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба ОДКБ. Для Беларуси это имеет большое значение, потому что оно проходит в период председательства нашей страны в организации. Формат заседания позволил подвести промежуточный итог деятельности организации, а также выработать новые формы и способы развития военной составляющей организации", - сказал Хренин по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ. Его цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Мы отметили необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу организации и национально-правовые акты наших государств, которые определяют оперативность принятия решений задействовать коллективные силы безопасности", - сообщил Хренин.

По его словам, приоритетами председательства Белоруссии в ОДКБ определены уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности организации и укрепление мер взаимного доверия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
ОДКБ
Похожие новости
01.02.2022
Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было
31.01.2022
Кремль не выдвигал никаких условий при отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан - Токаев
20.01.2022
Все миротворцы и техника ОДКБ, выполнявшие задания в Казахстане, вернулись по домам
10.04.2018
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
18.06.2012
Пентагон решил раздать таджикам и киргизам военную технику из Афганистана
22.02.2012
Николай Бордюжа: ОДКБ готова к сотрудничеству, но заставлять никого не будет
30.12.2011
Десять главных событий 2011 года в области обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:45
  • 50081
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции