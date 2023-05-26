В Минске предложили изменить нормативно-правовую базу ОДКБ в вопросах задействования коллективных сил безопасности

Минск. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о необходимости изменений в нормативно-правовой базе организации Договора о коллективной безопасности в вопросах задействования коллективных сил безопасности.

"Мы провели заседание совета министров обороны государств - членов ОДКБ. В заседании принял участие генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба ОДКБ. Для Беларуси это имеет большое значение, потому что оно проходит в период председательства нашей страны в организации. Формат заседания позволил подвести промежуточный итог деятельности организации, а также выработать новые формы и способы развития военной составляющей организации", - сказал Хренин по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ. Его цитирует пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Мы отметили необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу организации и национально-правовые акты наших государств, которые определяют оперативность принятия решений задействовать коллективные силы безопасности", - сообщил Хренин.

По его словам, приоритетами председательства Белоруссии в ОДКБ определены уменьшение конфликтных потенциалов в зоне ответственности организации и укрепление мер взаимного доверия.