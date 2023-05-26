Запад пытается дискредитировать политику России в Карабахе, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр обороны Шойгу: Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дискредитировать российскую миротворческую политику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.

"Что касается обстановки в Кавказском регионе, то она во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживает российский миротворческий контингент. Однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику", - сказал Шойгу.

По его словам главное для Запада - "вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе".

"Пример тому - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле", - заявил Шойгу.

"В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ", - подчеркнул министр.