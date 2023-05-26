Чехия намерена присоединиться к плану Германии по закупке танков "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 25 мая. Минобороны Чехии 24 мая сообщило, что правительство страны поручило министру обороны Яне Черноховой провести переговоры о возможности присоединения к планируемой ФРГ закупке танков "Леопард" в новой версии 2A8.
Это открывает перед ВС Чехии возможность приобрести современную наземную платформу, которая применяется ВС ряда европейских стран и совместима с другими армиями НАТО.
Кроме того, в рамках совместной с Германией процедуры чешская сторона получит выгоду за счет значительного снижения стоимости, сокращения сроков поставки и предоставления адекватной логистической поддержки.
Предполагается, что новая версия "Леопард" будет сочетать в себе лучшие качества предыдущих модификаций 2А4, 2А5, 2А6 и 2А7, а также другие передовые технологии.
"Леопард-2A8" должен стать одним из лучших образцов на мировом рынке. Решение о покупке данного танка совместно с Германией означало бы для ВС Чехии прогресс по сравнению с имеющейся техникой (T-72M4CZ и "Леопард-2A4"). В Минобороны отметили, что ОБТ "Леопард-2А8" наилучшим образом соответствует требованиям ВС Чехии к имеющемуся на рынке современному танку с высокими огневой мощью, мобильностью и уровнем защиты экипажа.
Минобороны Чехии намерено официально обратиться к Министерству обороны Германии с просьбой начать переговоры об условиях, на которых Чехия могла бы присоединиться к планируемой закупке. Имеющаяся на текущий момент информация свидетельствует о том, что ряд других стран-членов НАТО также рассматривают аналогичную процедуру.
Ожидается, что более крупный заказ приведет к экономии средств. Сроки поставки также будут сокращены, а логистическая поддержка гарантирована. Производящая танки "Леопард" компания KMW могла бы увеличить свои производственные мощности в зависимости от объема поставки, что привело бы к ускорению производства и сокращению сроков поставки. Кроме того, это может стать примером сотрудничества альянса в сфере совместных закупок современных высокотехнологичных платформ.
Преимуществом совместной закупки также является обеспечение максимальной совместимости внутри НАТО. Танки отдельных государств отличались бы практически только используемой техникой связи, а в остальном были бы идентичны, что значительно облегчит обучение, техническое обслуживание и ремонт.
По оценке специалистов МО Чехии, для ВС страны необходимо приобрести около 70 танков, стоимость которых может составить нескольких десятков миллиардов крон. Поставка танков ожидается к концу этого десятилетия.