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ЦАМТО

Чехия намерена присоединиться к плану Германии по закупке танков "Леопард-2A8"

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Прототип танка Leopard 2A7HU для венгерской армии, на основе которого для германского Бундесвера будет создана модификация Leopard 2A8
Прототип танка Leopard 2A7HU для венгерской армии, на основе которого для германского Бундесвера будет создана модификация Leopard 2A8.
Источник изображения: KMW

ЦАМТО, 25 мая. Минобороны Чехии 24 мая сообщило, что правительство страны поручило министру обороны Яне Черноховой провести переговоры о возможности присоединения к планируемой ФРГ закупке танков "Леопард" в новой версии 2A8.

Это открывает перед ВС Чехии возможность приобрести современную наземную платформу, которая применяется ВС ряда европейских стран и совместима с другими армиями НАТО.

Кроме того, в рамках совместной с Германией процедуры чешская сторона получит выгоду за счет значительного снижения стоимости, сокращения сроков поставки и предоставления адекватной логистической поддержки.

Предполагается, что новая версия "Леопард" будет сочетать в себе лучшие качества предыдущих модификаций 2А4, 2А5, 2А6 и 2А7, а также другие передовые технологии.

"Леопард-2A8" должен стать одним из лучших образцов на мировом рынке. Решение о покупке данного танка совместно с Германией означало бы для ВС Чехии прогресс по сравнению с имеющейся техникой (T-72M4CZ и "Леопард-2A4"). В Минобороны отметили, что ОБТ "Леопард-2А8" наилучшим образом соответствует требованиям ВС Чехии к имеющемуся на рынке современному танку с высокими огневой мощью, мобильностью и уровнем защиты экипажа.

Минобороны Чехии намерено официально обратиться к Министерству обороны Германии с просьбой начать переговоры об условиях, на которых Чехия могла бы присоединиться к планируемой закупке. Имеющаяся на текущий момент информация свидетельствует о том, что ряд других стран-членов НАТО также рассматривают аналогичную процедуру.

Ожидается, что более крупный заказ приведет к экономии средств. Сроки поставки также будут сокращены, а логистическая поддержка гарантирована. Производящая танки "Леопард" компания KMW могла бы увеличить свои производственные мощности в зависимости от объема поставки, что привело бы к ускорению производства и сокращению сроков поставки. Кроме того, это может стать примером сотрудничества альянса в сфере совместных закупок современных высокотехнологичных платформ.

Преимуществом совместной закупки также является обеспечение максимальной совместимости внутри НАТО. Танки отдельных государств отличались бы практически только используемой техникой связи, а в остальном были бы идентичны, что значительно облегчит обучение, техническое обслуживание и ремонт.

По оценке специалистов МО Чехии, для ВС страны необходимо приобрести около 70 танков, стоимость которых может составить нескольких десятков миллиардов крон. Поставка танков ожидается к концу этого десятилетия.

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Страны
Германия
Чехия
Продукция
Leopard-2
Шилка
Проекты
NATO
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