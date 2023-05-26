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ТАСС

Песков считает СВО более чем оправданной

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Источник изображения: Андрей Рубцов/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, специальная военная операция должна завершиться достижением поставленных целей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заявления Киева о том, что "Путин - цель номер 1" являются террористическими, поэтому специальная военная операция (СВО) более чем оправдана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

На просьбу прокомментировать заявление Украины о том, что президент РФ Владимир Путин - это цель номер один для Киева, Песков сказал: "Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях".

"Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", - добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков подчеркнул, что безопасность президента РФ надежно обеспечена. "Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают", - заверил он.

В опубликованном 24 мая интервью немецкой газете Die Welt заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал существование списка россиян, которых Киев планирует физически устранить. По его словам, первоочередной целью ГУР является Путин. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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