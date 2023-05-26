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ТАСС

В Киеве заявили, что Украина начнет контрнаступление, когда получит необходимое оружие

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / LIBKOS

В офисе украинского президента выразили уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление, когда получат необходимое оружие и технику от западных союзников. Об этом в четверг агентству Bloomberg сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

"Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление", - отметил он, выразив уверенность в том, что контрнаступление принесет результаты.

Ранее в эфире итальянского телеканала RAI-1 советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад.

Тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

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Страны
Россия
Украина
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