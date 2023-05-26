Иран создал хорошо защищенную от РЭБ баллистическую ракету с дальностью полета в 2000 километров

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Новая баллистическая ракета с большой дальностью полета создана в Иране. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

По утверждению иранских СМИ, баллистическая ракета «Хайбер» представляет собой новую версию семейства ракет «Хорремшехр». Она оснащена двигателем на жидком топливе. Дальность полета ракеты составляет 2000 километров.

Ракета имеет боеголовку весом до 1500 кг. Система наведения и управления в атмосфере для данной ракеты не нужна, что, по утверждению разработчиков оружия, позволяет ей оставаться невосприимчивой к атакам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Таким образом, мы видим, что Тегеран, несмотря на западные санкции и активное противодействие США и Израиля, в том числе и путем совершения преступлений против иранских ученых, продолжает, и довольно успешно, разработки новейшего вооружения. Особое внимание Иран уделяет именно ракетостроению, рассматривая ракеты большой дальности в качестве важного инструмента обеспечения обороноспособности государства на фоне враждебной политики Запада.

Помимо успехов в ракетостроении, нельзя не отметить существенное продвижение Ирана в создании беспилотных летательных аппаратов, маневренных морских катеров и некоторых других видов вооружений.

В текущей геополитической ситуации России выгодно развитие оборонного потенциала Ирана, являющегося определенным фактором сдерживания США и их сателлитов в регионе Ближнего и Среднего Востока и оттягивающего на себя значительную часть внимания оборонных структур как Вашингтона, так и других недружественных по отношению к России государств.