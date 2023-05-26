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ЦАМТО

ЦНИИточмаш поставил предприятию ОПК автоматизированный мишенный комплекс "Индикатор"

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Стрельбище АО "ЦНИИточмаш" корпорации "Ростех"
Стрельбище АО "ЦНИИточмаш" корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 25 мая. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) поставил одному из предприятий ОПК России автоматизированный мишенный комплекс (АМК) "Индикатор".

Комплекс в модификации "Индикатор-1" и "Индикатор-2" был в инициативном порядке разработан в ЦНИИточмаш в 2020-2021 гг., прошел сертификацию и внесен в Государственный реестр средств измерений. Это позволяет применять комплексы в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.570-98 при испытаниях вооружения и военной техники.

"Индикатор-1" и "Индикатор-2" предназначены для бесконтактного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы из боевого стрелкового оружия.

Как рассказали в научно-исследовательском центре натурных испытаний и исследований вооружения, военной и специальной техники ЦНИИточмаш, работа комплексов основана на принципе акустической локации ударной волны. При полете пули со сверхзвуковой скоростью ударная волна, действуя на мишенную плоскость и акустические датчики, приводит к возникновению в них электрических сигналов, которые позволяют в режиме онлайн определить точку попадания в мишень и вывести эту информацию на монитор компьютера. После окончания стрельбы автоматически производится расчет ее точности и кучности. Вся информация выводится на монитор ПК в цифровом и графическом виде и может быть распечатана на принтере.

АМК "Индикатор" состоит из акустической мишени, преобразователя аналого-цифрового, информационно-питающего кабеля и ПК. Модификации "Индикатор-1" и "Индикатор-2" отличаются формой корпуса акустической мишени и расположением на корпусе акустических датчиков, у "Индикатор-1" форма корпуса квадратная, а у "Индикатор-2" – U-образная.

Это не первая поставка АМК на оборонные предприятия. Эксперты прогнозируют новые заказы. Ранее в ЦНИИточмаш также в инициативном порядке были разработаны мишенные комплексы "ММК 500" и "Новатор".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
ИТ
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