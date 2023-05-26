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ТАСС

Шойгу: контроль над размещенным в Белоруссии ядерным оружием РФ остается за Москвой

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы Минобороны России, "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку"

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передает его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал он в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

При этом Шойгу отметил, что "в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку".

Он также подчеркнул, что осуществляемые двумя странами меры "соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам".

Президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта, что Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов. Военнослужащие Белоруссии прошли соответствующую подготовку в РФ. 

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