Шойгу сообщил о передаче Минску комплекса «Искандер-М»

Минску передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолетов Су-25, а белорусские военные прошли подготовку в российских учебных центрах. Об этом заявил в четверг, 25 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере», — отметил он на заседании Совета глав минобороны стран — участниц ОДКБ в Минске.

По словам Шойгу, комплекс мероприятий организован в соответствии с международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее 25 мая министр обороны РФ заявил, что контроль за ядерным оружием РФ в Белоруссии и решение о его применении остается за Москвой. Он отметил, что «могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».

Документы о порядке содержания оружия были подписаны между Шойгу и белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Последний отметил, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

28 апреля президент республики Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону неповадно было даже смотреть.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил президент России Владимир Путин, Россия не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в этой связи Россия будет делать то же самое.