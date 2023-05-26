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ТАСС

МИД КНР: суть кризиса на Украине в противоречиях в управлении безопасностью в Европе

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Max12Max

Как отметила официальный представитель ведомства Мао Нин, "украинский кризис по существу - это трагедия, которой можно было избежать"

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Суть украинского кризиса заключается "в крупном взрыве противоречий" в управлении европейской безопасностью. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о поддержке Пекином таких инициатив Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

"Украинский кризис по существу - это трагедия, которой можно было избежать, - сказала Мао Нин. - Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью".

Она отметила, что нынешний этап конфликта можно считать "болезненным уроком, который стоит глубоко осмыслить всем сторонам".

"В украинском кризисе Китай всегда определял свою позицию, исходя из существа самого дела, мы всегда твердо стояли на стороне мира, диалога и исторической справедливости, мы всегда были привержены содействию миру и переговорам", - заявила Мао Нин.

В среду спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в Берлине со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом. Ли Хуэй сказал, что Китай поддерживает намерение европейских стран обратиться к первопричинам кризиса, чтобы найти такой путь, который бы "приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное", а также их усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте. 

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Германия
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Украина
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