Посол России в Пхеньяне: речи о поставках боеприпасов КНДР в Россию не идет

ЦАМТО, 25 мая. Речи о поставках Пхеньяном боеприпасов России не идет, поскольку КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы могут потребоваться именно здесь. О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?" – сказал он, комментируя утверждения в западных СМИ о якобы имевших место поставках боеприпасов РФ в свете украинского конфликта.

Как напоминает агентство, американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США в начале сентября 2022 года сообщила, что РФ якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Кроме того, в декабре 2022 года телеканал CNBC со ссылкой на директора Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщал, что РФ была вынуждена обратиться за помощью к другим странам, в том числе к КНДР.

В свою очередь, представитель Белого дома Джон Кирби в январе текущего года заявил, что США передали экспертной группе Совбеза ООН информацию о возможных поставках КНДР группе "Вагнер" вооружений для использования на Украине.

В Пхеньяне неоднократно опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.