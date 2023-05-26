Шойгу отметил важность участия Армении в мероприятиях подготовки ОДКБ

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг.