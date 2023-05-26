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ТАСС

Шойгу отметил важность участия Армении в мероприятиях подготовки ОДКБ

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Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015"
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на открытии учений КМС ОДКБ "Нерушимое братство-2015".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг. 

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Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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