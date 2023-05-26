Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против РФ и Белоруссии

Министр обороны РФ Шойгу: Запад ведет против России и Белоруссии необъявленную войну

МОСКВА, 25 мая/ Радио Sputnik. Страны Запада развязали против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

В четверг утром Шойгу прибыл в Белоруссию, где участники заседания Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят региональные вызовы и угрозы.

По словам главы российского оборонного ведомства, "военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность".

"Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства", – сказал Шойгу.

Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях продолжают укреплять единое оборонное пространство, добавил генерал армии.

В рамках двусторонней встречи главы Минобороны РФ и Белоруссии подписали документы, которые касаются размещения нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории.

"В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь", – говорится в размещенном в Telegram сообщении Минобороны Белоруссии.

Шойгу и Хренин также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества.

Перед началом переговоров главы оборонных ведомств стран-участников ОДКБ приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске.

Радио Sputnik также сообщало, что Сергей Шойгу заявил об "эрозии" архитектуры международной безопасности из-за проводимой США политики.