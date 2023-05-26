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РИА Новости

Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Шойгу: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство c учетом обстановки

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия в новых военно-политических реалиях занимаются укреплением единого оборонного пространства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"С учетом военно-политической обстановки совместно с Вооруженными силами Республики Беларусь выполняем задачи по укреплению единого оборонного пространства. Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

По его словам, военные двух стран проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск.

"B составе Единой региональной системы ПВО в Республике Беларусь несут боевое дежурство российские авиация и средства ПВО", - напомнил Шойгу.

"Налажены тесное взаимодействие в военно-технической сфере и кооперация военно-промышленных комплексов", - отметил он.

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Шойгу Сергей
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