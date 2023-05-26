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РИА Новости

Ядерные угрозы НАТО вынуждают Москву и Минск на ответные меры, заявил Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: ядерная активность НАТО вынуждает Москву и Минск принимать ответные меры

МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждают Россию и Белоруссию принимать соответствующие ответные меры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере. B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

Он напомнил, что белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. "Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", - сказал Шойгу.

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