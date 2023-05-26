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ТАСС

Китай намерен поддержать инициативы Европы по Украине, которые исходят из причин кризиса

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй напомнил, что позиция страны по украинскому вопросу заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китай поддержит такие инициативы Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй на прошедшей в среду встрече со статс-секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом в Берлине.

"Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы они начали с первопричин кризиса, в поиске такого пути, который бы приводил в порядок и первостепенное, и второстепенное, а также в усилиях для долгосрочной стабильности на европейском континенте", - приводятся слова Ли Хуэя в сообщении, опубликованном в четверг на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Китайский дипломат напомнил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и отчетлива: она заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию.

"Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, панацеи для выхода из кризиса не существует, всем сторонам необходимо начинать с себя и создавать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - сказал Ли Хуэй. 

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Германия
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