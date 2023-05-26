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ТАСС

Глава службы нацбезопасности Южной Кореи допустил возможность поставок боеприпасов Украине

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

Однако Чо Тхэ Ён отметил, что прямо сейчас планов поставлять их Киеву у Сеула нет

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Южная Корея в перспективе может поставить Украине боеприпасы. Такую возможность допустил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён.

"До сих пор мы поставляли гуманитарную и финансовую помощь Украине. Однако Украина столкнулась с нелегальным вторжением. Мы планируем рассмотреть [возможность поставки боеприпасов] после мониторинга положения дел на месте", - приводит его слова агентство Yonhap. Вопрос о возможности поставок Украине снарядов и боеприпасов был задан главе управления нацбезопасности депутатами в ходе слушаний в парламентском комитете. В то же время Чо Тхэ Ён подчеркнул, что прямо сейчас планов поставлять боеприпасы Украине у Южной Кореи нет - не напрямую, не опосредованно.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе прошедшей на прошлой неделе встречи в Хиросиме на полях саммита Группы семи обещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить "дипломатическую, экономическую и гуманитарную помощь". Республика Корея к настоящему моменту оказывала Киеву гуманитарную помощь, но не передавала оружие или боеприпасы. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны". 

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Страны
Украина
Южная Корея
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