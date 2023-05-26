Войти
Вестник Мордовии

Почему на танки Leopard 2А4 ВСУ не стали устанавливать "реактивную броню"

331
0
0

Источник изображения: Фото: ТГ-канал bmpd

Попытка установки динамической защиты на поставленные странами НАТО Украине танки Leopard 2А4 германского производства провалилась. Во всяком случае, на всех боевых машинах данной модели, фотографии которых появились в последнее время в Сети, такая дополнительная "реактивная броня" отсутствует.

Как сообщает "РГ: русское оружие", несколько месяцев назад стало известно, что на один из только что поступивших в ВСУ образцов попытались навесить разработанный еще во времена Советского Союза "Контакт-1". Его контейнеры крепились как на лобовую деталь корпуса, так и на переднюю часть башни. Возможно, предполагалось разместить дополнительную защиту и на бортах.

Дело в том, что у созданного почти сорок лет назад Leopard 2А4 в настоящее время имеются большие проблемы со стойкостью к современным кумулятивным боеприпасам. Например, по некоторым оценкам, он практически беззащитен перед существующими противотанковыми управляемыми ракетами, имеющими пробиваемость 900-1000 мм.

Однако облепленный такими "коробочками" танк прибавил в весе несколько тонн, что не очень хорошо отразилось на характеристиках подвижности.

В свое время с аналогичной проблемой столкнулись турецкие военные, потерявшие в Сирии с десяток единиц такой техники, пораженных, в основном, не самыми современными ПТУР "Фагот" и "Конкурс". В срочном порядке они попытались усилить гусеничные машины собственными вариантами аналогичной защиты, добавив к ним еще комплекты решетчатых экранов. В ходе испытаний на полигоне выяснилось, что модернизированный подобным образом танк сильно теряет в проходимости и в возможности преодоления различных препятствий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
Похожие новости
20.01.2023
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
25.08.2021
Навязчивые амбиции Эрдогана
18.08.2021
Боевая мощь потомков гуннов
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:36
  • 50080
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции