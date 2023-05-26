Почему на танки Leopard 2А4 ВСУ не стали устанавливать "реактивную броню"

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Попытка установки динамической защиты на поставленные странами НАТО Украине танки Leopard 2А4 германского производства провалилась. Во всяком случае, на всех боевых машинах данной модели, фотографии которых появились в последнее время в Сети, такая дополнительная "реактивная броня" отсутствует.

Как сообщает "РГ: русское оружие", несколько месяцев назад стало известно, что на один из только что поступивших в ВСУ образцов попытались навесить разработанный еще во времена Советского Союза "Контакт-1". Его контейнеры крепились как на лобовую деталь корпуса, так и на переднюю часть башни. Возможно, предполагалось разместить дополнительную защиту и на бортах.

Дело в том, что у созданного почти сорок лет назад Leopard 2А4 в настоящее время имеются большие проблемы со стойкостью к современным кумулятивным боеприпасам. Например, по некоторым оценкам, он практически беззащитен перед существующими противотанковыми управляемыми ракетами, имеющими пробиваемость 900-1000 мм.

Однако облепленный такими "коробочками" танк прибавил в весе несколько тонн, что не очень хорошо отразилось на характеристиках подвижности.

В свое время с аналогичной проблемой столкнулись турецкие военные, потерявшие в Сирии с десяток единиц такой техники, пораженных, в основном, не самыми современными ПТУР "Фагот" и "Конкурс". В срочном порядке они попытались усилить гусеничные машины собственными вариантами аналогичной защиты, добавив к ним еще комплекты решетчатых экранов. В ходе испытаний на полигоне выяснилось, что модернизированный подобным образом танк сильно теряет в проходимости и в возможности преодоления различных препятствий.