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ТАСС

СМИ: в Великобритании 20 украинских летчиков начнут обучение управлению F-16

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F-16 ВВС Польши
F-16 ВВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

Это будут базовые наземные тренировки, после которых пилоты "будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в...

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Около 20 украинских военнослужащих в Великобритании приступят к первому этапу обучения применению истребителей четвертого поколения F-16. Об этом в среду сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в британском правительстве.

"Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами)", - сказал собеседник издания. Когда начнется обучение и какие государства уже готовы последовать за Лондоном, не указывается.

Как ранее сообщил ТАСС представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, Великобритания стремится как можно скорее оказать Украине необходимую боевую авиационную поддержку.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
F-16
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