Источник: первую партию новых российских пистолетов "Удав" соберут в июне

Первую партию новейших российских пистолетов 6П72 "Удав" соберут в июне в Ижевске

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Первую партию новейших девятимиллиметровых пистолетов 6П72 "Удав" соберут к середине июня на Ижевском механическом заводе (Ижмех), где планируется развернуть их серийное производство, заявил РИА Новости информированный источник.

Работы по налаживанию серийного производства "Удавов" начались осенью 2022 года. Тогда специалисты предприятия-разработчика ЦНИИТОЧМАШ выехали в Ижевск для организации авторского надзора и передали городу всю необходимую конструкторскую документацию.

"Первую партию "Удавов" на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания. Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в войска", — отметил собеседник агентства.

По словам источника, куратором производства "Удавов" станет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин.

Ранее закупки "Удавов" анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке собеседника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более трех тысяч таких пистолетов.

Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Он показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 до плюс 70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.

Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов — на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметр.