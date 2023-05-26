КНДР разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора рассказал, что КНДР удалось разработать почти полную линейку баллистических и крылатых ракет, сообщает РИА Новости.

«Следует признать, что северокорейский ВПК в последние десять лет добился впечатляющих результатов. Разработана практически полная линейка баллистических и крылатых ракет, проведены десятки испытательных запусков», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что стремление Северной Кореи к новым достижениям в данной сфере вызваны враждебной политикой по отношению к ней со стороны Вашингтона. При этом, по его словам, Пхеньян не намерен использовать эти вооружения для того, чтобы атаковать США, Японию или Южную Корею. Мацегора добавил, что в КНДР ясно дают понять, что не дадут себя в обиду, при этом желая, чтобы страну оставили в покое.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности обладания военным разведывательным спутником.