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ТАСС

Telegraph: Киев рискует спровоцировать катастрофическое обострение конфликта с Москвой

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Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

К этому могут привести диверсии на территории России, передает газета

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Украина рискует спровоцировать катастрофическое обострение конфликта с Россией, устраивая диверсии на ее территории. С таким предупреждением в колонке, опубликованной в среду на сайте британской газеты The Daily Telegraph, выступил ее обозреватель, историк и писатель Оуэн Мэттьюс.

"Если [президент Украины Владимир] Зеленский действительно одобрил вылазки под Белгородом, что правительство в Киеве отрицает, то он играет в отчаянно опасную игру. Нападения непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине. И, как говорят мои источники, высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов, - говорится в статье. - Выбить Россию с украинской территории будет правильно и справедливо, но вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации и скорее усиливает, чем ослабляет теряющую эффективность военную машину [президента РФ Владимира] Путина".

Мэттьюс отмечает, что операция диверсантов в Белгородской области может оказаться для Киева "голом в собственные ворота", так как усилит поддержку проведения специальной военной операции среди россиян.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, были ранены 13 мирных жителей, один человек погиб при нападении, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В Минобороны России сообщили 23 мая, что диверсантов разгромили, а их остатки выдавили обратно на территорию Украины, где их продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 

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