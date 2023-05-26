На Западе хотят отдать место России в СБ ООН Украине. Это ошибка

TAC: на Западе предложили отдать место России в Совбезе ООН Украине

Передача места России в Совбезе ООН Украине приведет к дальнейшей эскалации противостояния с Москвой, пишет американский публицист Тед Карпентер в статье для TAC. По его мнению, Западу нужно сосредоточиться на восстановлении отношений с Россией, а не заниматься безответственными провокациями.

Тед Карпентер

Любовь внешнеполитического истэблишмента к Зеленскому не знает границ.

В тот момент, когда возникает искушение сделать вывод, что льстивые сторонники Украины на Западе поддерживают политику, которая максимально отдалена от реальности, ведущие деятели из этой фракции умудряются подняться на новые высоты абсурда. Очередным примером стала статья Бернара-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy), опубликованная 22 мая в Wall Street Journal. Он кипит от ярости, заявляя о том, что главным оружием Владимира Путина в конфликте с Украиной стал российский статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, благодаря чему Москва имеет право заблокировать любую резолюцию. "Это наследие Второй мировой войны. Тогда было принято решение о том, что постоянными членами станут пять государств-победителей, включая Советский Союз", — заявляет Леви.

"Но Советский Союз больше не существует, — подчеркивает Леви. — Следовательно, постоянное членство России и ее право вето не имеют под собой законного основания". Перечислив "военные преступления" России с 1991 года (реальные и мнимые) и проигнорировав аналогичные деяния США и их союзников на международной арене, Леви подходит к сути своего предложения. "Украина может и должна унаследовать права низко павшей России. Лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена и передать его Украине".

К сожалению, Леви не единственный, кто ратует за изгнание России из СБ ООН. В октябре 2022 года Хельсинкская комиссия выступила с аналогичным предложением. А члены палаты представителей республиканцы Стив Коэн (Steve Cohen) и Джо Уилсон (Joe Wilson) в декабре 2022 года предложили конгрессу резолюцию с одобрением такого решения.

Изгнание постоянного члена из Совета Безопасности — это сомнительное решение с точки зрения права, а с геополитической оно исключительно провокационное и безрассудное. Ближайшей правовой аналогией было принятое в 1971 ООН решение о передаче места Китая в Совете Безопасности от находившегося в изгнании на Тайване правительства Гоминьдана коммунистическому правительству в Пекине. Но тогда ситуация очень сильно отличалась от того, что предлагает Леви и прочие сторонники Украины. Пекин управлял всем материковым Китаем, а Украина унаследовала лишь малую часть исчезнувшего Советского Союза. Большая часть территории СССР, большая часть его населения, а также военной и экономической инфраструктуры отошли к России.

С геополитической точки зрения исключение России из СБ ООН еще более бессмысленно. Сторонники ООН по привычке преувеличивают важность и значимость этой организации. ООН — это в основном арена для дипломатического позирования и свалка для вызывающих раздражение проблем, которые великие державы считают маловажными. Единственное исключение состоит в том, что пять постоянных членов Совета Безопасности регулярно пользуются своим правом вето для защиты собственных неблаговидных поступков и действий своих ближайших союзников. Маленькие страны, у которых нет такого способа защиты, становятся жертвами одностороннего или многостороннего принуждения, включая военное. Здесь будет уместно привести свежие примеры таких стран как Сербия, Ирак, Грузия и Ливия.

Если лишить Россию права вето в СБ ООН, это будет представлять собой опасную эскалацию в и без того тревожном противостоянии Запада с Москвой. Российские руководители все чаще подчеркивают, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости исключить Россию из списка великих держав, устранив ее как препятствие на своем пути к мировой гегемонии. Путин со своими коллегами называет вооруженный конфликт на Украине опосредованной войной НАТО против России, направленной на достижение этой цели.

Американские официальные лица своими действиями и заявлениями подтверждают такие обвинения. Министр обороны Ллойд Остин откровенно признался, что цель НАТО на Украине — существенно ослабить Россию. Беспричинные и необоснованные попытки лишить Россию постоянного места в СБ ООН в полной мере подтвердят ее подозрения о мотивах и целях Запада. Все надежды на примирение и сближение с Россией после окончания боевых действий на Украине просто испарятся, а обстановка в мире станет намного опаснее.

Но самый нелепый аспект схемы Леви — это его предложение передать место России Украине. Если бы он предложил Германию, Японию, Индию или Бразилию, это, по крайней мере, соответствовало бы реалиям нашего мира и отношений между великими державами. Но Украина? По любым меркам, это страна второго или даже третьего уровня.

Ее экономика оценивается в 112 миллиардов долларов, а по объемам ВВП она занимает 60-е место в мире – после Судана и перед Марокко. Любого человека, который предложит ввести эти страны в Совет Безопасности ООН, поднимут на смех. Население Украины составляет 43,7 миллиона человек, и по этому показателю она занимает 35-е место в мире – перед Ираком и после Судана (снова Судан). В лучшем случае, Украина – это заштатная страна-середнячок.

Зачем предлагать сделать такую страну постоянным членом Совета Безопасности ООН и, соответственно, предоставлять ей статус крупного игрока в международной системе? Это еще одно проявление пылкого любовного романа между внешнеполитическим истэблишментом и Украиной. Люди, называющие Зеленского поборником демократических свобод и вторым пришествием Уинстона Черчилля, способны на любое проявление низкопоклонства перед Украиной.

Те из нас, кто живет в реальном мире, понимают, что американская помощь Украине беспринципна и безрассудна. К счастью, предложение отдать место России в СБ ООН Украине, скорее всего, будет встречено с пренебрежительным смехом, чего оно и заслуживает. Именно так поступили грамотные аналитики, такие как Дэниел Ларисон (Daniel Larison). Соединенным Штатам надо восстанавливать отношения с Россией, а не заниматься безответственным и провокационным позерством.