Новое IT-решение российских разработчиков позволит создавать терминальные сервисы на основе Astra Linux и Windows

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Компания "Увеон - Облачные Технологии" создала новый продукт Terminal Termidesk, основными "ноу-хау" которого стали реализация собственного терминального сервера на базе Astra Linux под названием "Сервер терминалов STAL" и интеграция с терминальными сервисами MS RDS и Windows Server, сообщает пресс-служба ГК "Астра", в состав которой входит компания.

"Решение позволит обеспечить централизованный доступ к виртуальным рабочим местам и приложениями без необходимости использования платформ виртуализации, предоставляя удалённый доступ множеству пользователей к одной операционной системе. С помощью сервера терминалов STAL пользователи получат полноценную замену стека решений Microsoft - MS RDS и Windows", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По информации пресс-службы, за счёт данной функциональности Terminal Termidesk позволяет выстроить гибридный удалённый доступ к рабочим местам или приложениям без изменения бизнес-процессов компаний в рамках концепции единого окна.

"Таким образом в портфеле разработчика на сегодня имеются два продукта: Termidesk VDI и Termidesk Terminal. При этом Termidesk VDI предназначен для создания VDI-инфраструктуры и включает в себя все функциональные возможности нового продукта для реализации терминального доступа", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении приводятся слова директора по развитию компании "Увеон - Облачные Технологии" Дениса Мухина, который отметил, что Termidesk Terminal позволяет всем пользователям одной компании подключаться к одной или группе серверных операционных систем и обеспечивает удалённую работу сотрудников и централизованное управление программным обеспечением, доступом и обновлениями.