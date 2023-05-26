Ближний Восток преподал США урок, но они его не усвоили

"Гуаньча": укрепление связей с арабским миром больше не отвечает интересами США

Ближний Восток уже не имеет ничего общего с американскими интересами, пишет "Гуаньча". Об этом свидетельствуют отдаление Эр-Рияда от Вашингтона, а также провал США в Сирии. По мнению автора статьи, Америке пора покинуть арабский регион, но она почему-то до сих пор пытается сохранить там свое присутствие.

Чему Соединенные Штаты могут научиться из недавних дипломатических маневров, вызвавших перемены на Ближнем Востоке?

Дипломатические усилия КНР, приведшие к политическому сближению между Саудовской Аравией и Ираном, ускоренная нормализация отношений между государствами Персидского залива и Сирией, а также мирный процесс в Йемене показывают, что бывшие соперники могут достигать компромиссов, принимая во внимание интересы друг друга.

И это несмотря на опасения некоторых аналитиков, что Китай заменит Соединенные Штаты в качестве основного партнера и великой державы в регионе или что возвращение Сирии в Лигу арабских государств заставит мир позабыть о «нарушении прав человека» администрацией Башара Асада. Но все это новая реальность, и эти дипломатические шаги показывают общие черты независимой, внеблоковой внешней политики, проводимой малыми и средними странами в современном многополярном мире.

Это урок для Вашингтона: поскольку Ближний Восток становится все менее важен для американской безопасности и экономического процветания, лучший способ для Соединенных Штатов продолжать взаимодействие с регионом — это проводить внешнюю политику, основанную на гибкости и торговых связях, и в то же время по возможности избегать вовлечения в высокорисковые региональные конфликты.

Снижение влияния и интересов США на Ближнем Востоке — это естественный результат развития многополярного мира и сосредоточенности Вашингтона на игре великих держав. Однако общая политика Америки в отношении ближневосточного региона по-прежнему не поспевает за нынешним развитием ситуации. В Сирии Соединенные Штаты продолжают свою неясную миссию. Администрация Барака Обамы впервые направила войска в страну в 2015 году, чтобы возглавить международную коалицию, которая должна была разгромить экстремистскую группировку «Исламское государство»*. Однако в продолжающейся борьбе с террористами единственными надежными вооруженными силами на местах остаются только курдские ополченцы, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Между тем, Турция, союзник НАТО, которая имеет американский контингент и обладает ядерным оружием, считает РПК террористической группировкой из-за ее сепаратистских тенденций и вооруженных атак на турецкую территорию из Сирии и Ирака. Даже США и Евросоюз все еще считают РПК иностранной террористической организацией.

Спустя четыре года после разгрома ИГИЛ* Вашингтон заявил, что необходимо оставить 900 американских военнослужащих в Сирии для обеспечения безопасности импровизированных лагерей беженцев и военнопленных семей боевиков-исламистов. Но бесконечные иранские ракетные обстрелы, перестрелки между турецкими военными и курдскими силами, а также частые столкновения с российскими автоколоннами ясно показывают растущий риск, который эта инициатива представляет для американских военных. Ввиду отсутствия явных интересов безопасности уже давно назревает вывод американских войск из Сирии. Это помогло бы курдам начать прямые переговоры с Турцией или поискать защиты у Дамаска. В частности, дипломатические усилия Вашингтона могли бы помочь курдам достичь мирного урегулирования с Анкарой, что предотвратило бы будущие военные операции Турции на северо-востоке Сирии.

Такой подход также ускорит процесс реконструкции и восстановления сирийского государства. Оставить Асада на посту президента — это лучший из имеющихся вариантов, поскольку его альтернатива — это хаос в Сирии, подобный тому, что был там последнее десятилетие. Как пишет ученый Ф.Грегори Гауз III в статье, опубликованной на сайте Foreign Affairs,: «Мирная и стабильная Сирия может помешать террористическим группировкам использовать ее территорию для своего роста. Также со временем Дамаск может отдалиться от Тегерана и Москвы, а это явно больше соответствует интересам Вашингтона, чем действующего сирийского правительства».

В то же время отношения Соединенных Штатов и Саудовской Аравии также были омрачены нереалистичными ожиданиями и из-за этого сейчас находятся на дне — остро стоит проблема, что каждая сторона готова предложить другой. В 2019 году, после того как иранские беспилотники и ракеты атаковали нефтедобывающие объекты Саудовской Аравии, Эр-Рияд потребовал от Вашингтона дать военный ответ, от чего тот (и совершенно правильно) отказался. Прошлой осенью ОПЕК решила не увеличивать добычу нефти, несмотря на заявления Белого дома о том, что власти Королевства согласились сделать это, чтобы помочь снизить мировые цены на энергоносители. Согласно сообщениям, нормализация отношений Саудовской Аравии с Израилем также зависит от предоставления Соединенными Штатами «твердых гарантий безопасности» и оказания помощи в развитии ее гражданской ядерной программы.

Неудивительно, что эти различия в интересах побудили Эр-Рияд обратиться к поиску новых партнеров, особенно тех, которые могут предложить помощь, которую Вашингтон не спешит предоставлять — например, строительство гражданских атомных электростанций и продажа баллистических ракет. Изменения на мировом энергетическом рынке также увеличили количество геополитических козырей стран ОПЕК. По словам геоэкономических аналитиков Меган Л. О'Салливан и Джейсона Бордоффа, «давление со стороны инвесторов, чтобы заставить страны отказаться от ископаемого топлива, и неуверенность в будущем нефтяной отрасли вызвали широкое беспокойство по поводу того, что инвестиции в нефтяную промышленность могут резко сократиться в ближайшие несколько лет. Это привело к нынешнему снижению добычи нефти более быстрыми темпами, чем спроса. Благодаря недавнему сокращению добычи ОПЕК переговорные позиции нефтедобывающих стран, несомненно, усилились, поскольку они контролируют большую часть простаивающих производственных мощностей в мире и могут в сжатые сроки поднять или снизить мировую добычу нефти».

«Поворот Саудовской Аравии на Восток» и ее влияние на мировые энергетические рынки станут устойчивой чертой ее более независимой и уверенной внешней политики. Даже взяв на себя новые обязательства в области безопасности, Вашингтон не сможет расширить свое влияние на Эр-Рияд или изменить долгосрочное направление американо-саудовских отношений. Поэтому вместо этого США и Саудовская Аравия должны сосредоточить сотрудничество на областях, представляющих взаимный интерес, таких как борьба с терроризмом, обмен разведданными, содействие созданию региональной системы противовоздушной обороны и архитектуры морской безопасности, а также поиск политического урегулирования гражданской войны в Йемене.

Арабский мир отдаляется от США. Вместо того, чтобы отчаянно пытаться спасти отношения, Вашингтону следует рассматривать снижение статуса Соединенных Штатов на Ближнем Востоке как возможность для него уйти из региона, который имеет все меньше общего с американскими интересами.

Автор: Мэттью Мэй (马修·迈)

* ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено на территории России