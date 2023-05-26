Оборонные заводы Дагестана преодолели последствия санкций, заявил Чайка

Полпред Чайка: оборонные заводы Дагестана в условиях санкций увеличили объем производства

МАХАЧКАЛА, 24 мая - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Дагестана, в частности, завод "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли преодолеть последствия санкций и нарастить объемы производства, заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка.

Чайка в среду прибыл в Кизляр, где ознакомился с производством промышленного предприятия АО "Концерн "КЭМЗ", провел двустороннюю встречу с главой республики Сергеем Меликовым, а также провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса региона.

На совещании было отмечено, что сегодня компании сталкиваются с повышением стоимости сырья и оборудования, ограничением поставок, снижением объема экспортных поставок, дефицитом специалистов.

"Органы власти Дагестана под руководством Сергея Алимовича Меликова и во взаимодействии с директорами оборонных предприятий прилагают максимальные усилия для решения отмеченных сложностей. В результате принятых мер ряд предприятий, такие как "Авиаагрегат" и завод им. Гаджиева, смогли провести перенастройку, обеспечив рост объема производства на 26,4% и 21,1%, соответственно, увеличив долю продукции военного и специального назначения", – приводит слова Чайки пресс-служба главы Дагестана.