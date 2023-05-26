Финны о выходе России из военного соглашения: НАТО за нас все порешает

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года.

Читатели Verkkouutiset о выходе России из военного соглашения: НАТО за нас все порешает

Россия 1 июня выйдет из соглашения, которое предусматривало ежегодное проведение дополнительных военных инспекций в Финляндии, сообщает Verkkouutiset. Финны тоже лишатся возможности проводить проверки в России. Судя по комментариям читателей, их эта новость не обеспокоила. Теперь, уверены они, за них все "порешает" НАТО.

Вейкко Ярмала (Veikko Jarmala)

1 июня Россия выйдет из двустороннего соглашения с Финляндией о проведении дополнительных военных инспекций. Соглашение предусматривало ежегодное проведение оценочного визита России в Финляндии и оценочного визита Финляндии на территории Ленинградского военного округа.

Двустороннее соглашение, заключенное в 2000-м году, стало дополнением к Венскому документу ОБСЕ. Венский документ включает, среди прочего, военные визиты, оценочные визиты и уведомления об определенных видах военных действий между государствами — участниками ОБСЕ. Он является одним из ключевых инструментов контроля над вооружениями. Венский документ продолжит действовать, прекращение оценочных визитов не повлияет на остальные аспекты документа.

Последний раз оценочные визиты проводились еще до пандемии коронавируса. В 2017 году и в период с 2019 по 2021 год российская сторона проводила проверку авиации финской Карелии, а в 2016 и 2018 годы — авиации Лапландии. Финляндия, в свою очередь, провела инспекции на аэродроме "Остров" в 2016 году, "Бесовец" в 2017 году, "Спутник" в 2018 году и "Луга" в 2019 году.

В 2020 и 2021 годы визиты в Россию не проводились из-за коронавирусных ограничений. В 2022 году военные инспекции обеих сторон не состоялись из-за российской спецоперации на Украине.

Всего в регионе ОБСЕ было заключено 23 подобных двусторонних соглашения. Аналогичное соглашение имеется у Финляндии со Швецией, у России других двусторонних соглашений нет. Однако Россия участвует в двух аналогичных многосторонних соглашениях в Черноморском регионе.

Комментарии финских читателей:

JR77

Отлично. Совершенно бессмысленное и даже вредное для Финляндии и НАТО соглашение, поскольку администрация Путина не придерживается ни одного из подписанных ею соглашений.

Vili Herrala

Это нас уравняет. Вряд ли Россия всегда сообщает Финляндии о своих учениях.

Jaakko Aalto

Этот шаг может принести Финляндии много пользы. НАТО обеспечит нас более высоким уровнем разведки, а Россия не сможет шпионить за нашими гарнизонами.