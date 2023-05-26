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Интерфакс-АВН

Премьер Дании Метте Фредериксен может возглавить НАТО - СМИ

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Кандидатура премьер-министра Дании Метте Фредериксен рассматривается на пост следующего генсека НАТО, который Йенс Столтенберг должен освободить в конце сентября 2023 года, пишет в среду газета "Политико" со ссылкой на дипломатов.

"Ее кандидатуру серьезно рассматривают несколько крупных союзников", - сообщил изданию дипломат, знакомый с ходом обсуждений кандидатуры на пост генсека внутри альянса.

Его слова подтвердил еще один неназванный дипломат из западноевропейской страны, добавив, что по его информации, Фредериксен является "серьезным претендентом" на эту позицию.

"Я слышал о том, что Фредериксен - очень компетентна. И очевидно, что Дания является союзником, которому можно всецело доверять", - приводит газета слова другого дипломата.

По данным "Политико", премьер Дании подходит сразу по нескольким параметрам. Во-первых, союзники ищут на этот пост высокопоставленного политика, например, занимавшего должность главы правительства в своей стране. Также для альянса в этот раз предпочтительно выбрать женщину - чтобы соблюсти тренд на гендерное равноправие.

Тем не менее, есть и те, кто скептически воспринимает кандидатуру премьера Дании, отмечает газета. В частности, у некоторых собеседников газеты недовольство вызывает факт, что этот пост вновь может достаться политику из скандинавской страны - поскольку нынешний генсек из Норвегии, а до него должность занимал датчанин Андерс Фог Расмуссен. Кроме того, указывают и на то, что расходы самой Дании на оборону в 2022 году не достигали целевого значения в 2% ВПП, к которому по умолчанию должны стремиться члены альянса.

Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме, отмечает газета. Фредериксен получила приглашение от администрации США посетить Вашингтон на июнь - и это тоже подогревает слухи о том, что именно ее кандидатуру действительно могут рассматривать на пост генсека НАТО.

Срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может вновь повториться.

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Страны
Дания
Норвегия
США
Проекты
NATO
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