США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

В контракте указывается, что Киев может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявила в среду о контракте на $285 млн на продажу Украине одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контракта "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины, которая якобы "является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон. Основным подрядчиком выступает корпорация Raytheon. "В результате данной потенциальной сделки не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны", - сообщили американские власти.

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование.