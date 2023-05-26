Войти
ТАСС

США планируют продать Украине ЗРК NASAMS на $285 млн

358
0
0
ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: Soldatnytt/flickr.com

В контракте указывается, что Киев может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов объявила в среду о контракте на $285 млн на продажу Украине одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.

С точки зрения американского правительства, выполнение контракта "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины, которая якобы "является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон. Основным подрядчиком выступает корпорация Raytheon. "В результате данной потенциальной сделки не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны", - сообщили американские власти.

Разрешение на выполнение этой договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового соглашения и его возможное блокирование. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Компании
Raytheon
Похожие новости
24.05.2023
На Украине заявили о договоренности с Норвегией о дополнительных поставках ЗРК NASAMS
09.03.2023
В США рассматривается вопрос о вооружении истребителей МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины ракетами AMRAAM
13.01.2023
Канада закупит в США ЗРК NASAMS для ВС Украины
15.12.2022
Передача Киеву ЗРК Patriot – принципиальный шаг США к эскалации конфликта на Украине
25.07.2022
«NASAMS не сможет защитить Киев, но это угроза для нашей авиации»
04.07.2022
Новая американская военная помощь Украине, включая зенитные ракетные комплексы NASAMS
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:36
  • 50080
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции