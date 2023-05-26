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ТАСС

Бразилия считает опасными попытки "отменить Россию"

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Мауро Виейра
Мауро Виейра.
Источник изображения: AP Photo / Ebrahim Noroozi

Министр иностранных дел южноамериканской республики Мауро Виейра считает, что введение санкций "сужает пространство для диалога и сильнее закручивают опасную спираль конфронтаций"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /ТАСС/. Власти Бразилии считают рискованными попытки отдельных стран "отменить Россию" и ввести против нее санкции. Об этом заявил в среду министр иностранных дел южноамериканской республики Мауро Виейра.

"Мы предупреждали об опасностях отмены России и рисках односторонних санкций, которые никоим образом не помогают найти решение путем переговоров, а наоборот, сужают пространство для диалога и сильнее закручивают опасную спираль конфронтаций", - сказал дипломат, выступая на парламентских слушаниях. Он также напомнил о готовности Бразилии поддержать международные усилия по формированию площадки для обсуждения возможностей разрешения ситуации на Украине. "Мы говорим со всеми действующими лицами, которым заявили о готовности помочь в сближении [сторон конфликта] для достижения переговорного решения и устойчивого мира", - добавил Виейра.

По словам министра, международные партнеры "выражали явную заинтересованность в бразильском вкладе" с учетом доверия к репутации и опыту местной дипломатии. Как подчеркнул Виейра, текущая ситуация на востоке Европы продемонстрировала "паралич мирового сообщества", подтвердив необходимость реформы институтов международного управления.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева. Лула да Силва также подчеркивал, что готов при необходимости выступить посредником для проведения прямых переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. 

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Страны
Бразилия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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