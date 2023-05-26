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ТАСС

В ФРГ заявили, что Киеву придет конец "уже завтра", если прекратить поставки оружия

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Борис Писториус
Борис Писториус.
Источник изображения: Global Look Press

Депутат без мандата Роберт Фарле обвинил министра обороны Германии Бориса Писториуса в том, что страна еще больше втягивается в конфликт, обучая украинских военных и поставляя Киеву оружие

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Если Запад в настоящее время прекратит поставки вооружений Киеву, то конец Украине "наступит уже завтра". С таким утверждением выступил в среду в Бундестаге министр обороны Германии Борис Писториус.

"Конец поставок оружия сегодня означал бы конец Украины завтра", - сказал он, отвечая на вопрос депутата без мандата Роберта Фарле, почему Германия не предпринимает усилий для мирного разрешения конфликта на Украине. Министр добавил, что ФРГ не хочет допустить такого развития событий. В то же время парламентарий обвинил Писториуса в том, что Германия еще больше втягивается в конфликт, обучая украинских военных и поставляя Киеву различные виды вооружений, включая танки.

Депутат указал на то, что планы нападения Украины на Крым и размещения там баз НАТО появились за год до начала спецоперации РФ на Украине, что "не имеет ничего общего с правом на самооборону".

Ранее Минобороны Германии сообщило, что правительство страны готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. В планах Берлина передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. В список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

14 мая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с февраля прошлого года Германия оказала Украине поддержку в размере €17 млрд. До этого глава правительства Германии указывал, что сумма помощи, которую ФРГ оказала или гарантировала Киеву с февраля 2022 года, составляет более €14 млрд. Он имел в виду не только военную помощь, но и гуманитарную, финансовую.

В первом квартале этого года правительство ФРГ одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще 4 единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ. 

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