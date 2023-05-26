Войти
ТАСС

США не поддерживают применение Украиной американского оружия в России

352
0
0
Ситуация в Белгородской области после нападения украинских диверсантов
Ситуация в Белгородской области после нападения украинских диверсантов.
Источник изображения: © Фото : Настоящий Гладков / Telegram

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что выступает в диалоге с нынешними украинскими властями против применения поставляемых Соединенными Штатами вооружений для вылазок на территории России.

"Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение [военной] техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе [непосредственно в диалоге] с украинцами", - заявил в среду на телефонном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вылазку, организованную Киевом в Белгородской области.

Представитель Белого дома также подтвердил, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область. "Мы изучаем эти сообщения. О том, что американские [военные] техника и средства передвижения могли применяться", - сказал Кирби. Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, доведет ли Вашингтон до Киева свою означенную позицию, если выяснится, что диверсанты действительно пользовались американской военной техникой и оружием. "Я не буду вдаваться в частные обсуждения, которые мы с ними ведем. Но, думаю, мы чрезвычайно последовательно излагали свою обеспокоенность на этот счет", - добавил сотрудник СНБ.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В регионе ввели режим контртеррористической операции, фактически отселили жителей девяти населенных пунктов. В Минобороны России сообщили 23 мая, что диверсантов разгромили, а их остатки выдавили обратно на территорию Украины, где их продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек убитыми, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.03.2023
В США объяснили, почему Су-57 уникален среди истребителей пятого поколения
17.06.2022
В НАТО готовят Киев к неизбежности поражения
23.08.2021
Толчея в небе и неспокойное море: оценка масштабов военных инцидентов между Россией и НАТО (War on the Rocks, США)
17.10.2017
Русские роботы. Бойтесь систем РЭБ, а не терминаторов (Breaking Defense, США)
09.09.2016
"Русланы" летят в международные споры
06.11.2012
Военно-полицейский спецнадзор
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.05 10:36
  • 50080
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.05 09:57
  • 1
Стратегическая ошибка адмирала Горшкова
  • 26.05 07:03
  • 1
Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея вошла в "космическую семерку" наряду с РФ, США и КНР
  • 25.05 20:09
  • 1
Экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер усомнился в способности российской армии перейти в наступление
  • 25.05 19:53
  • 1
США призвали не поставлять оружие России
  • 25.05 19:46
  • 1
Киссинджер считает, что обострение кризиса вокруг Украины связано с ее приглашением в НАТО
  • 25.05 19:43
  • 1
Захарова заявила о непоколебимости целей СВО вопреки западным поставкам оружия
  • 25.05 15:00
  • 18
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 25.05 14:46
  • 0
Миграционный кризис – попытка Запада дестабилизировать белорусское приграничье
  • 25.05 13:46
  • 169
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.05 13:38
  • 2
Киссинджер рассказал об опасности политической поляризации внутри США
  • 25.05 12:09
  • 28
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 25.05 10:16
  • 1
Шойгу сообщил, что с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военных
  • 25.05 05:50
  • 8
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 24.05 21:32
  • 83
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции