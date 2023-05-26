США не поддерживают применение Украиной американского оружия в России

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что выступает в диалоге с нынешними украинскими властями против применения поставляемых Соединенными Штатами вооружений для вылазок на территории России.

"Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение [военной] техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе [непосредственно в диалоге] с украинцами", - заявил в среду на телефонном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вылазку, организованную Киевом в Белгородской области.

Представитель Белого дома также подтвердил, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение ВСУ американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область. "Мы изучаем эти сообщения. О том, что американские [военные] техника и средства передвижения могли применяться", - сказал Кирби. Он ушел от прямого ответа на вопрос о том, доведет ли Вашингтон до Киева свою означенную позицию, если выяснится, что диверсанты действительно пользовались американской военной техникой и оружием. "Я не буду вдаваться в частные обсуждения, которые мы с ними ведем. Но, думаю, мы чрезвычайно последовательно излагали свою обеспокоенность на этот счет", - добавил сотрудник СНБ.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По последним данным, ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. В регионе ввели режим контртеррористической операции, фактически отселили жителей девяти населенных пунктов. В Минобороны России сообщили 23 мая, что диверсантов разгромили, а их остатки выдавили обратно на территорию Украины, где их продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным российского военного ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек убитыми, четыре боевые бронемашины и пять пикапов.