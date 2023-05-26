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ТАСС

Столтенберг уверен, что Киев получил достаточно оружия, чтобы "освободить больше земли"

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

По словам генсека НАТО, он приветствует решения стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку пилотов для западных истребителей

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Украина уже получила достаточно оружия, чтобы "освободить больше земли", и он приветствует любые новые поставки. Об этом генсек НАТО заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я уверен, что Украина уже получила достаточно вооружений, чтобы освободить больше земли", - сказал Столтенберг.

Он также повторил, что приветствует решения стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку пилотов для западных истребителей. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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