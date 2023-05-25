Правительство Норвегии выступило за обучение украинских пилотов управлению F-16

Министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам сообщил, что власти изучают возможность подготовки украинских пилотов на территории страны

СТОКГОЛЬМ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Норвегии выступает за начало обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 и изучает возможность их подготовки на территории страны. Об этом в среду заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, его слова приводит Норвежская государственная телерадиокомпания.

"Правительство поддерживает такую инициативу. Вместе с союзниками и партнерами Норвегия сейчас оценивает, какой вклад мы можем внести в обучение [украинских пилотов]", - отметил глава норвежского оборонного ведомства, комментируя вопрос подготовки украинцев на F-16.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.