Польша оказала Украине военную помощь на сумму более €3 млрд

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий обсудил с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком начало переговоров по вступлению Украины в ЕС и ее восстановление

ТАСС, 24 мая. Общая сумма оказанной Польшей Украине военной поддержки превысила €3 млрд. Об этом заявило в среду польское правительство по итогам встречи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком.

Как сообщила канцелярия главы польского правительства, в ходе переговоров обсуждался вопрос военной помощи Украине. "Объем наших поставок вооружения, снарядов и военного оборудования уже превысил €3 млрд", - сообщили в правительстве.

Среди других тем - скорейшее начало переговоров по вступлению Украины в ЕС и восстановление Украины.

Ранее сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2 , артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты.