Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой

Шойгу: около пяти тысяч специалистов подготовили для работы с Т-90М, БМП-2М, БМП-3 и БПЛА

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Для применения таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различные БПЛА подготовлено около 5 тысяч специалистов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов, в том числе около пяти тысяч – к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов", - рассказал министр.

По его словам, учебные центры МО РФ не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей.

При этом, по словам министра, хотя в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это "никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса".

Он также напомнил, что программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции. "Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", - сказал Шойгу.