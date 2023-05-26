США заявили о приверженности политике открытых дверей в НАТО

Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о невозможности вступления Украины в состав организации до завершения военного конфликта с Россией

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. США придерживаются политики открытых дверей в НАТО. С таким заявлением выступил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга о невозможности вступления Украины в состав организации до завершения военного конфликта с Россией.

"Я сохраняю за генеральным секретарем право делать заявления по своему усмотрению", - отметил Миллер, подчеркнув, что Столтенберг "изложил очевидные факты". "Вступление той или иной страны в НАТО требует одобрения со стороны всех 31 членов альянса", - подчеркнул он.

"Мы повторяем, что придерживаемся политики открытых дверей в НАТО. Мы говорили об этом и до начала конфликта", - продолжил представитель Госдепа. Он отметил, что сейчас США "сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину необходимым ей военным оборудованием".