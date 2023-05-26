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Известия.ru

В Росавиации рассказали об импортозамещеннии системы навигации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Росавиация: вопросам импортозамещения навигационных баз уделяется должное внимание

Вопросам импортозамещения навигационных баз данных Superjet уделяется должное внимание со стороны разработчика самолета при мониторинге Росавиации, рассказали «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта 24 мая.

Там уточнили, что в России к использованию авиакомпаниями допускаются навигационные базы данных двух отечественных поставщиков — «Авиабрифинг» и Центра аэронавигационной информации (ЦАИ).

В Росавиации подчеркнули, что процедурные вопросы обеспечения нормативных требований проработаны совместно с поставщиками систем, разработчиком и эксплуатантами самолета Superjet.

«ПАО «Корпорация «Иркут» (производитель Superjet) проинформировало Росавиацию и заинтересованные лица о проведении необходимых работ c обоими поставщиками баз для проверок работоспособности систем самолета и загружаемых навигационных баз данных, также о принимаемых действиях по актуализации документации самолета «Сухой Суперджет», направленных на решение возникающих при эксплуатации вопросов», — добавили в агентстве.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» написала, что основные эксплуатанты SSJ 100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Так, «Россия» столкнулась с проблемами при использовании авторизованной авиапроизводителем базы и попыталась установить альтернативную, но в «Иркуте» отказались загружать выбранную перевозчиком разработку.

Позднее авиакомпания «Россия» опровергла использование некорректно работающего навигационного оборудования на Superjet, а также сообщила, что пользуется базой данных от филиала ЦАИ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГосОрВД
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